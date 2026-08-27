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До 15,25% на год: Солид Банк запустил вклад «Хит сезона»

Солид Банк запустил новый вклад «Хит сезона» с повышенной процентной ставкой — до 15,25% годовых. Эту доходность вкладчики могут зафиксировать на целый год.

Процентную ставку по вкладу можно увеличить по системе надбавок к базовой ставке. Дополнительный процент можно получить при оформлении или при наличии ряда продуктов Солид Банка.

Как получить повышенную ставку?

Базовая ставка по вкладу составляет 14,5% годовых. К ней можно получить дополнительные надбавки:

  • +0,75% — при оформлении/наличии дебетовой карты по тарифу «Солид ПРЕМИУМ», «Зарплатный», «Сотрудник», «Солидная карта+»;

  • +0,75% — если клиент получает пенсию/оформляет получение пенсии на счет дебетовой карты «Солидная карта» (условие применимо в случае заключения договора между Банком и СФР);

  • +0,5% — при оформлении/наличии дебетовой карты «Солидная карта»;

  • +0,5% — при открытии/наличии накопительного счета «Солидная копилка», «Солидная копилка+» с минимальным остатком 10 000₽;

  • +0,5% — при наличии действующего вклада, открытого не менее чем за 30 календарных дней до открытия нового вклада.

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Применение нескольких условий для повышения не допускается. Таким образом, повышенная ставка по вкладу может составить — 15,25% годовых или 15% годовых.

Условия вклада:

  • Базовая ставка — 14,5% годовых.

  • Срок вклада — 365 дней.

  • Сумма — от 5 000 до 100 млн рублей.

  • Пополнение — в течение первых 30 календарных дней.

  • Выплата процентов — в конце срока.

Полные условия вклада на сайте.

Открыть вклад «Хит сезона» можно уже сейчас во всех офисах Солид Банка.

«Успевайте зафиксировать повышенную ставку и доходность на год вперед!», – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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