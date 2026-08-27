До 15,25% на год: Солид Банк запустил вклад «Хит сезона»

Солид Банк запустил новый вклад «Хит сезона» с повышенной процентной ставкой — до 15,25% годовых. Эту доходность вкладчики могут зафиксировать на целый год.

Процентную ставку по вкладу можно увеличить по системе надбавок к базовой ставке. Дополнительный процент можно получить при оформлении или при наличии ряда продуктов Солид Банка.

Как получить повышенную ставку?

Базовая ставка по вкладу составляет 14,5% годовых. К ней можно получить дополнительные надбавки:

+0,75% — при оформлении/наличии дебетовой карты по тарифу «Солид ПРЕМИУМ», «Зарплатный», «Сотрудник», «Солидная карта+»;

+0,75% — если клиент получает пенсию/оформляет получение пенсии на счет дебетовой карты «Солидная карта» (условие применимо в случае заключения договора между Банком и СФР);

+0,5% — при оформлении/наличии дебетовой карты «Солидная карта»;

+0,5% — при открытии/наличии накопительного счета «Солидная копилка», «Солидная копилка+» с минимальным остатком 10 000₽;

+0,5% — при наличии действующего вклада, открытого не менее чем за 30 календарных дней до открытия нового вклада.

Применение нескольких условий для повышения не допускается. Таким образом, повышенная ставка по вкладу может составить — 15,25% годовых или 15% годовых.

Условия вклада:

Базовая ставка — 14,5% годовых.

Срок вклада — 365 дней.

Сумма — от 5 000 до 100 млн рублей.

Пополнение — в течение первых 30 календарных дней.

Выплата процентов — в конце срока.

Полные условия вклада на сайте.

Открыть вклад «Хит сезона» можно уже сейчас во всех офисах Солид Банка.

«Успевайте зафиксировать повышенную ставку и доходность на год вперед!», – говорится в сообщении банка.