До 15,25% на год: Солид Банк запустил вклад «Хит сезона»

Солид Банк запустил новый вклад «Хит сезона» с повышенной процентной ставкой — до 15,25% годовых. Эту доходность вкладчики могут зафиксировать на целый год.
Процентную ставку по вкладу можно увеличить по системе надбавок к базовой ставке. Дополнительный процент можно получить при оформлении или при наличии ряда продуктов Солид Банка.
Как получить повышенную ставку?
Базовая ставка по вкладу составляет 14,5% годовых. К ней можно получить дополнительные надбавки:
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+0,75% — при оформлении/наличии дебетовой карты по тарифу «Солид ПРЕМИУМ», «Зарплатный», «Сотрудник», «Солидная карта+»;
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+0,75% — если клиент получает пенсию/оформляет получение пенсии на счет дебетовой карты «Солидная карта» (условие применимо в случае заключения договора между Банком и СФР);
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+0,5% — при оформлении/наличии дебетовой карты «Солидная карта»;
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+0,5% — при открытии/наличии накопительного счета «Солидная копилка», «Солидная копилка+» с минимальным остатком 10 000₽;
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+0,5% — при наличии действующего вклада, открытого не менее чем за 30 календарных дней до открытия нового вклада.
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Применение нескольких условий для повышения не допускается. Таким образом, повышенная ставка по вкладу может составить — 15,25% годовых или 15% годовых.
Условия вклада:
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Базовая ставка — 14,5% годовых.
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Срок вклада — 365 дней.
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Сумма — от 5 000 до 100 млн рублей.
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Пополнение — в течение первых 30 календарных дней.
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Выплата процентов — в конце срока.
Полные условия вклада на сайте.
Открыть вклад «Хит сезона» можно уже сейчас во всех офисах Солид Банка.
«Успевайте зафиксировать повышенную ставку и доходность на год вперед!», – говорится в сообщении банка.