Изменения Водного кодекса: как покупателям квартир правильно оценить риски

После принятия поправок к Водному кодексу РФ в Иркутске заговорили о возможных проблемах для строящихся жилых комплексов в прибрежных зонах. Для человека, который выбирает квартиру, юридическая дискуссия сводится к простым вопросам: как понять, есть ли риск у дома, в котором я приобретаю квартиру? Коммерческий директор «ВЕКТОР премиум-квартала» Евгений Михалев объясняет, что именно стоит проверить перед сделкой, чтобы оценить эти риски.

Напомним, в новой редакции статьи 67.1 Водного кодекса теперь запрещено строительство объектов капитального строительства, а также освоение территорий для него в границах зон затопления и подтопления. Тема для города чувствительная: он исторически развивается вдоль Ангары, Иркута и Ушаковки.

– Наш объект находится в центральной части города и под ограничения Водного кодекса не попадает, однако мы видим, как ситуация из-за нововведений накаляет рынок. На мой взгляд, здесь важно не поддаваться общей тревоге и не делать выводы по принципу «дом рядом с водой – значит это проблема». Проверять нужно конкретный земельный участок и конкретный проект, – подчеркивает Евгений.

Первое, что надо сделать, по его словам, – выяснить, находится ли проект в зоне затопления или подтопления. Начинать стоит не с рекламных материалов и даже не с расположения дома на карте, а со статуса земельного участка, на котором он строится.

– Здесь есть важная деталь. Расстояние до реки не является юридическим критерием – соседство с водным объектом само по себе не означает, что на землю распространяется запрет, установленный статьей 67.1 Водного кодекса. Участок может находиться далеко от воды, но оказаться в зоне подтопления, и наоборот, располагаться на берегу, но существующие защитные сооружения исключают его из опасной зоны, – поясняет эксперт.

Здесь главный источник информации – Единый государственный реестр недвижимости. В нем можно увидеть сведения о всех зарегистрированных ограничениях и зонах с особыми условиями.

При этом даже сам факт наличия каких-либо ограничений для той или иной территории еще не означает, что строительство конкретного дома невозможно.

– Нужно понять, что это за ограничение, где проходят его границы и какие именно требования оно устанавливает для данного участка и проекта. – уточняет Евгений Михалев. – А также выяснить, соответствует ли проект действующим требованиям, и вообще каков его юридический статус. Ведь с появлением новых ограничений Водного кодекса, никуда не делись прежние требования и правила. Замечу, что при этом класс проекта – эконом, бизнес или премиум – не является ни критерием соответствия, ни гарантией стопроцентной сдачи.

Звучит сложно, но на самом деле покупателю не нужно самостоятельно разбираться во всех тонкостях градостроительного и водного законодательства. Ему важно понимать, что у проекта есть необходимые документы и что он соответствуем всем текущим требованиям.

– Самое простое – прямо спросить об этом представителям девелопера. В нынешней ситуации я бы рекомендовал при покупке квартиры задать несколько конкретных вопросов:

Какой кадастровый номер у земельного участка?

Находится ли участок в зоне затопления или подтопления?

Какие еще ограничения и зоны с особыми условиями использования территории, отраженные в ЕГРН, накладываются на границы участка?

Как новые требования Водного кодекса касаются проекта?

Есть ли обстоятельства, которые могут повлиять на завершение строительства и ввод дома?

Ответы на них гораздо информативнее, чем любые тревожные новости в социальных сетях. Поддаваться панике, оттого что ваш находится дом в прибрежной зоне, по словам эксперта, раньше времени не стоит.

Он также напоминает, что на ситуацию уже отреагировало профессиональное сообщество. Ассоциация застройщиков и Союз строителей области провели рабочее совещание с представителями регионального Минстроя, Минприроды, администрации Иркутска и строительного сообщества. Участники отдельно обратили внимание на последствия новых требований для уже начатых проектов и необходимость учитывать реальные характеристики территорий, результаты инженерных изысканий и предусмотренные проектами меры инженерной защиты.

– Для нас в «ИНФРЕСТ девелопмент» эта тема – повод еще раз обратить внимание покупателей на значение локации проекта, – отмечает коммерческий директор «ВЕКТОР премиум-квартала».

Эксперт считает, что рынок недвижимости сейчас получил хороший повод вспомнить простое правило: покупатель приобретает не только квартиру, но и место, на котором будет стоять его дом.

– Поэтому перед сделкой стоит посмотреть чуть глубже красивой визуализации: проверить землю, документы и ограничения. Это занимает гораздо меньше времени, чем кажется, зато позволяет принимать решение взвешенно, понимая, что именно и на каких основаниях вы покупаете, – резюмирует Евгений Михалев.