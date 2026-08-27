Дети сотрудников ИркАЗа посетили предприятие в рамках «Экспедиции на планету РУСАЛ»

Пока родители создавали «крылатый» металл на Иркутском алюминиевом заводе, их дети отправились в собственную «Экспедицию на планету РУСАЛ». Этим летом корпоративный лагерь встретил 24 юных шелеховчанин в солнечной Хакасии.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского алюминиевого завода

Летние каникулы превратились для ребят в увлекательную экспедицию. Смена стартовала с песен, танцев и веселых игр, а дальше график был расписан по минутам: спортивные активности, творческие мастерские и тематические уроки.

В игровой форме школьники познакомились с перспективными рабочими профессиями и узнали о миссии и ценностях РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского алюминиевого завода

«Мне очень понравилось! Это самый лучший лагерь в мире! У нас были супер-интересные занятия в кружках, мы ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС – она такая огромная! Я выучила гимн РУСАЛА и теперь пою его везде. А еще было так здорово видеть значок РУСАЛа повсюду, потому что там работает моя мама. Но потом я познакомилась со всеми ребятами и поняла, что у всех ребят родители тоже работают в компании. Я даже не знала, что РУСАЛ есть во многих городах России. Оказывается, мы одна огромная семья!», – Майя Кузнецова, дочь сотрудницы Иркутского алюминиевого завода.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского алюминиевого завода

Каждое лето всю заботу об организации детского отдыха берет на себя компания РУСАЛ, чтобы каждый ребенок получил незабываемые впечатления, новые знания и нашел друзей со всей страны.

Корпоративный лагерь «Экспедиция на планету РУСАЛ», созданный по инициативе основателя компании Олега Дерипаска в 2005 году, давно стал чем-то большим, чем просто летний проект. Сегодня это важная часть корпоративной культуры РУСАЛа. Главная миссия программы – помочь детям сотрудников компании проявить свои творческие способности и исследовательские наклонности, узнать о производстве и осознанно выбрать будущую профессию.