Эн+ Уголь провела спартакиаду для предприятий из четырех регионов

В Тулуне прошла межрегиональная ежегодная спартакиада среди работников предприятий компании Эн+ Уголь. Соревнования приурочены к профессиональному празднику – Дню шахтера и стали центральным событием года для коллективов компании.

На стадионе «Шахтер», где Эн+ Уголь обновила зрительские кресла, спартакиада собрала более 300 участников.

Они представляли восемь команд из Черемхово, Усть-Илимска, Тулуна, Иркутска, а также соседних регионов: республики Тыва, Забайкальского и Красноярского краев.

Программа включала шесть основных дисциплин: мини-футбол, дартс, волейбол, шахматы, бег, настольный теннис, а также соревнования по перетягиванию каната. Для детей сотрудников была организована отдельная развлекательная программа: мастер-классы от спортсменов, игры в гигантский футбол и баскетбол, а также возможность попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

– Для нас важны не только производственные показатели, но и социальная политика, развитие спорта и здорового образа жизни среди сотрудников. Проведение межрегиональной спартакиады стало для нас хорошей традицией, которая помогает укреплять корпоративную культуру и спортивные связи между предприятиями компании в разных регионах России, – Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.

Команда Тулуна забрала главный кубок спартакиады-2026, улучшив свой прошлогодний результат (второе место на спартакиаде в Черемхово). Второе место заняла команда разреза «Черемховуголь», третье – спортсмены Рудоремонтного завода из Черемхово.