Региональный Минстрой обратился за официальными разъяснениями по поводу применения поправок в Водный кодекс

Минстрой Иркутской области обратился к федеральным властям за разъяснениями по поводу применения нового закона, регулирующего вопросы строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Газеты Дело.

Напомним, 4 августа в Водный кодекс РФ были внесены поправки, запрещающие любое капитальное строительство в зонах затопления и подтопления. Более того, запрещено и освоение таких территорий в целях строительства.

Первый заместитель министра, осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Изотов отметил, что в Иркутской области данный вопрос стоит особенно остро в силу географических особенностей: большинство населенных пунктов региона исторически расположены в границах водоохранных зон, вблизи рек и озер.

- Новые законодательные требования напрямую затрагивают реализацию национальных и федеральных проектов. Для соблюдения норм закона застройщикам потребуется внедрять дополнительные комплексные инженерно-технические решения по защите территорий, что неизбежно повлечет за собой удорожание строительства и корректировку проектной документации, - пояснил он.

Как отмечается в ответе, в целях формирования единой правоприменительной практики Министерство строительства Иркутской области направило официальные письма в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

Вопросы со стороны региона касаются, в частности, действия ранее выданных разрешений на строительство и механизмов реализации заключенных договоров комплексного развития территорий (КРТ).

Как только будут получены официальные разъяснения, в том числе касающиеся, они будут опубликованы в открытом доступе на официальных ресурсах Минстроя Иркутской области.

Ранее Ассоциация застройщиков Иркутской области и Союз строителей Иркутской области провели рабочее совещание по вопросу введения запрета на строительство в границах зон затопления и подтопления. В обсуждении приняли участие также представители Министерства строительства Иркутской области, Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, администрации города Иркутска. Профессиональное строительное сообщество предлагает заменить полный запрет дифференцированным регулированием: запрещать не строительство в зоне как таковое, а строительство без доказанной и обеспеченной инженерной защиты.