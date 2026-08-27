Марина Седых заняла 20 место в списке богатейших женщин России в 2026 году

Иркутянка, бывший генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых заняла 20 строчку в рейтинге богатейших женщин Forbes – 2026. Ее состояние оценивается в $400 млн. Структура капитала: 11% «ИНК-Капитал» и дивиденды.

Первое место за основательницей Wildberries Татьяной Ким с капиталом в $5 млрд.

Карьера Марины Седых началась с работы юристом на ряде предприятий, в том числе главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». В 2000 году она стала генеральным директором небольшой Иркутской нефтяной компании.

За 21 год компания стала одним из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с годовой добычей около 9 млн тонн нефти. Летом 2021 года Марина Седых покинула пост генерального директора ИНК, но осталась в совете директоров, чтобы сосредоточиться на стратегии устойчивого развития, включая экологические и социальные вопросы. Затем она занимала должность генерального директора холдинга «ИНК-Капитал», который является головной компанией для ИНК и связанных с ней структур.

В 2025 году Марина Седых создала собственную консалтинговую компанию «Академия бизнеса МС», занимающуюся развитием бизнес-сообществ Иркутской области и других регионов Восточной Сибири, а также возглавила Попечительский совет Иркутского государственного университета.

Напомним, что в прошлом году Марина Седых занимала 12 место с капиталом в $900 млн.