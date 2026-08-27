ЦОД предложили освободить от штрафов за утечки персональных данных клиентов

Аналитический центр при правительстве разработал проект дорожной карты, предлагающий освободить коммерческие центры обработки данных от ответственности за утечки персональной информации, сообщают «Известия». Речь идёт о ЦОД, которые предоставляют только инфраструктурные услуги и не имеют доступа к данным клиентов, но правоприменительная практика допускает их штрафы до 500 млн рублей.

В Минцифры отметили, что если ЦОД только предоставляет инфраструктуру, не определяет цели обработки данных и не имеет доступа к ним, то он не выступает оператором персональных данных. Основатель «Интернет-Розыска» Игорь Бедеров указал, что общее число утечек выросло не сильно, но объём скомпрометированных записей увеличился на 31,5–70%, а украденные базы стали сырьём для тренировок ИИ.

Эксперт НТИ Евгений Вишневский назвал предложение логичным, отметив, что регуляторная неопределённость увеличивает риски и стоимость услуг для заказчиков. В «МегаФоне» приветствуют более чёткое разграничение ответственности.

Партнёр ComNews Research Леонид Коник напомнил, что Верховный суд в начале 2026 года отказал Минтруду в оспаривании штрафа за утечку, указав, что ответственность несёт оператор данных. Руководитель направления «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отметил, что проблема в отсутствии правового статуса ЦОД в законе.

Ранее Институт Столыпина доказал выгоду строительства гигантского ЦОД в Иркутской области. Эксперты отмечают, что экономика проекта остаётся устойчивой даже при высоких кредитных ставках и замедлении экономического роста.