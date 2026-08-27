ИЭСК модернизирует подстанции «Восточного полигона» в Тайшетском районе

Иркутская электросетевая компания ведёт масштабную модернизацию ключевых подстанций на севере региона для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа развития проекта «Восточный полигон». На подстанции 500 киловольт «Тайшет» идёт установка третьего трансформатора мощностью 250 МВА, оснащение линий противоаварийной автоматикой и строительство второй цепи 80-километровой линии «Тайшет-Замзор».

«Строительство проходит далеко не в самых простых условиях. Из-за отдаленности и транспортной доступности отдельных участков бригады строителей и техника работали в сибирской тайге вахтовым методом», – отметил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Александр Щекин.

Работы повысят пропускную способность энергосистемы, снизят риски аварий, улучшат качество электроснабжения и заложат основу для развития «Восточного полигона». Реконструкции также проходят в Нижнеудинском и Шелеховском районах.