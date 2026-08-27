Т2 запускает единое окно для доступа к 50 нейросетям для клиентов

Мобильный оператор Т2 предоставляет клиентам единый сервис для работы с искусственным интеллектом. ИИ-витрина «Элюмента» включает более 50 нейросетей, включая GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-Image 2. Количество возможных генераций зависит от тарифа, а оплата происходит с баланса мобильного номера.

Т2 предлагает клиентам получить весь опыт пользования нейросетями в «одном окне» – вместо нескольких подписок на сервисы. ИИ-витрина позволяет генерировать тексты, изображения, видео и музыку без необходимости разбираться в сложных настройках искусственного интеллекта.

Регистрация проходит по номеру телефона, стоимость подписки списывается с баланса мобильного номера. Для знакомства с продуктом новым пользователям начисляется 50 бесплатных токенов, которых хватит на первые эксперименты – например, создание 50 изображений или генерацию 10 музыкальных треков.

Доступ к ИИ-витрине предполагает четыре тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генераций в месяц. При этом во всех тарифах от «Базового» до «Максимума» открыты все 50 ИИ-модели без исключений.

Первые три дня бесплатны. В тестовый период абонентам доступен безлимитный доступ к моделям Veo 3.1, Gemini, Grok, Nano Banana и другим моделям. Подключить ИИ-помощника «Элюменту» можно на специальном лендинге.

«Мы стремимся предоставлять нашим абонентам доступ к самым передовым технологиям. Сервис помогает решать самые разные повседневные задачи для учебы, работы, творчества и развлечений, для создания контента и ведения соцсетей. Интеграция с «Элюментой» позволяет нам предложить нашим абонентам десятки востребованных нейросетей, которые собраны в одном сервисе, а бесшовная оплата с баланса Т2 убирает любые барьеры на пути к пользованию ИИ», – Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2.

«Когда-то мы учились работать на стационарных компьютерах, осваивали кнопочные телефоны, а потом смартфоны. Сегодня „базой“ становятся нейросети. Технологии, основанные на искусственном интеллекте, уже не воспринимаются как инновационный инструмент. При грамотном использовании они становятся незаменимым помощником – и для бизнеса, и для обычного человека. Самый лучший момент для того, чтобы научиться управлять этим ресурсом – сейчас. И мы предоставляем клиентам такую возможность», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

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