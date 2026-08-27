Сбер открыл в Иркутске новое арт-пространство

В историческом центре столицы Приангарья открылось новое арт-пространство. Новая всесезонная площадка стало подарком на 365-летие Иркутска от Сбера, который сам в этом году отмечает свое 185-летие.

Новое пространство органично вписано в архитектурный ансамбль города. Проект объединяет традиции иркутского деревянного зодчества и современные инженерные решения.

Центральная опорная конструкция выполнена в виде стилизованного дерева. Его крона собрана из витражного стекла и смальты, которая играет светом даже в солнечные дни. Крыша-эстакада защищает от непогоды и создаёт ощущение уюта.

На центральном фасаде здания размещены узнаваемые мотивы иркутских окон, а центральное панно выполнено в сложной технике смальты. Зеркальные мозаичные элементы отражают панораму старого города, формируя собирательный образ самих иркутян.

«В Иркутске живут люди с особенным характером. Это первое, что мы учитывали, разрабатывая наш амфитеатр. И место, на котором он установлен, тоже особенное. Здесь — одно из главных мест прогулки горожан, и мы надеемся, что амфитеатр станет дополнительной точкой притяжения для людей любого возраста: от детей и подростков до иркутян и гостей города серебряного возраста. Благодарим мэрию города за поддержку проекта», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Амфитеатр спроектирован как многофункциональное общественное пространство и будет работать круглый год. Летом здесь будет прохладно в тени навесов, зимой — комфортно благодаря защите от ветра. Большой всесезонный экран позволит показывать кинофильмы, фестивальные программы и трансляции спектаклей в любое время года.

Амфитиатр подходит для разных форматов: камерных лекций, творческих встреч с писателями и режиссерами, мастер-классов для детей и взрослых, а также тихой работы или чтения.

«В этом году областному центру исполнилось 365 лет. Все мы знаем, что город славится своей историей, купцами, меценатами, которые внесли свой вклад в становление и развитие Иркутска. Сбербанк продолжил эту традицию и подарил столице Прибайкалья новое арт-пространство. Компания очень детально проработала визуализацию амфитеатра. Они смогли отразить в нем культурный код Иркутска: это и деревянное зодчество, и резные окна, и панорама города. Тут можно проводить лекции, мастер-классы, творческие встречи, показы фильмов, а также просто отдохнуть, встретиться с друзьями или почитать книгу. Уверена, что новый арт-объект понравится иркутянам». — Инга Корочкина, советник мэра Иркутска.

Площадка открыта круглосуточно и доступна для всех желающих бесплатно. Горожане могут приходить сюда смотреть фильмы, учиться новому, встречаться с друзьями или просто сидеть на ступенях-трибунах, наблюдая за жизнью главной улицы столицы региона.