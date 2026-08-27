2ГИС и Сбер запустят «Карту штрафов» для предупреждения водителей о местах нарушений ПДД

Партнёры объединят данные и технологии, чтобы представить инновацию, которая поможет избежать повторных штрафов и повысит безопасность дорожного движения.

2ГИС и Сбер помогут российским водителям стать внимательнее на дорогах, предупредив о местах, где они раньше получали штрафы за нарушения. Не имеющая аналогов на рынке функция уже этой осенью появится в геосервисе 2ГИС, аудитория которого превышает 80 млн активных пользователей в месяц. Технология, в основе которой данные 2ГИС о камерах на дорогах и данные Сбера об оплате штрафов, поможет автомобилистам не повторять ошибок, что повысит безопасность дорожного движения.

На карте отобразятся нарушения, зафиксированные разными типами камер, которые контролируют скорость, соблюдение разметки, наезд на выделенные полосы общественного транспорта, несоблюдение правил остановки и проезда перекрёстков. Данные будут обновляться еженедельно на основе информации о штрафах, оплаченных через сервисы Сбера за последний год. Это самая большая база данных на рынке, ведь 50 млн клиентов банка водят автомобиль. Сервисы не обмениваются информацией о размере штрафа или условиях его оплаты, а доступ к данным каждого пользователя есть только у него самого.

«Мы хотим, чтобы навигатор 2ГИС был не просто инструментом для построения маршрута, а помощником в дороге, который знает историю поездок водителя и помогает ездить аккуратнее. Ранее мы начали выделять на карте камеры, под которыми водитель уже превышал скорость, а теперь представляем технологию, которая покажет и места, где он получал штрафы. Это персональный опыт: видя такие точки на карте и в навигации, водитель сможет заранее сбросить скорость или быть внимательнее и не повторять прошлых ошибок», — Максим Берёзкин, директор по продукту 2ГИС.

«Мы часто думаем о штрафах как о досадной трате денег. Однако за каждым постановлением и отметкой на карте — реальная ситуация, на которую в следующий раз стоит обратить больше внимания. Новая опция помогает автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулём и увереннее чувствовать себя на дорогах», — Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка.