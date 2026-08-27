Банк Уралсиб поддержал кубок мэра Хабаровска по дворовому футболу среди любительских команд

24 и 25 августа в Хабаровске в фиджитал-центре на арене «Ерофей» прошел очередной тур чемпионата по дворовому футболу на призы мэра города Хабаровска среди любительских команд. Турнир был организован Управлением по физической культуре и спорту г. Хабаровска и Муниципальным автономным учреждением «Хабаровск спортивный», партнером стал Банк Уралсиб.

Участники чемпионата – юные спортсмены в возрасте от 8 до 15 лет. Два дня турнира были зрелищными и эмоциональными, победили сильнейшие команды в своих возрастных категориях. Памятные призы от Банка Уралсиб получили юные спортсмены в индивидуальных номинациях «Лучший игрок» и «Лучший вратарь». Суперфинал турнира состоится на стадионе «Юность» 20 сентября, он также будет проведен при поддержке Банка Уралсиб.

«Банк Уралсиб активно поддерживает различные спортивные инициативы в регионах своего присутствия – как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы стремимся искать и реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия со спортивными клубами, болельщиками, государственными и муниципальными организациями», – отметил Управляющий ДО «Хабаровский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Илья Башук.