«Рубль падает — индекс растет»: парадокс рынка или закономерность экспортной экономики?

Индекс Мосбиржи днем 27 августа прибавляет 0,47% и поднимается до 2081 пункта. РТС также растет примерно на 0,47%, индекс голубых фишек повышается на 0,49%. При этом утро начиналось заметно слабее, индекс Мосбиржи в первые часы торгов терял около 0,7% и опускался ниже 2060 пунктов. Таким образом, к середине дня российский рынок сумел полностью отыграть утреннюю просадку, хотя общий фон пока нельзя назвать однозначно позитивным, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Brent сегодня торгуется по $86,9 за баррель и теряет порядка 0,1%, WTI снижается примерно на 0,2%, до $82. Российская Urals находится около $77,2 за баррель. При этом газ в Европе продолжает дорожать, его котировки на TTF поднимаются примерно на 1,1% и вновь закрепились выше $800 за тыс. куб/м.

«Гораздо заметнее сегодня движение на валютном рынке. Доллар прибавляет около 1,35% и торгуется в районе 85,5 рубля, евро растет примерно на 1,3%, до 99,5 рубля, а юань укрепляется к рублю более чем на 1%, до 12,74 рубля. Ослабление национальной валюты сейчас становится одним из факторов поддержки экспортных компаний», – подчеркивает Владимир Чернов.

На рынке металлов единого направления нет. Золото днем снижается примерно на 0,4%, до $4635 за унцию, серебро, напротив, прибавляет около 0,3%, до $68,2. Платина дешевеет примерно на 0,35%, а палладий почти на 0,9%. Алюминий также находится под небольшим давлением, тогда как медь и никель демонстрируют умеренный рост.

В лидерах роста сегодня находятся "Северсталь" (+2,19%), ЛУКОЙЛ (+2,08%), "Татнефть" (+2,08%), НЛМК (+1,98%) и ММК (+1,97%).

«Любопытно, что сразу три позиции в первой пятерке занимают металлурги. Какого-либо единого свежего корпоративного события по "Северстали", ММК и НЛМК в сегодняшней новостной ленте нет, поэтому движение больше похоже на коррекцию всех представителей отрасли после предыдущего снижения. Дополнительную поддержку дает заметное ослабление рубля. Кроме того, в отрасли сохраняются ожидания восстановления внутренних цен на стальную продукцию после продолжительного сокращения производства и предложения», – отмечает эксперт.

ЛУКОЙЛ и "Татнефть" также выигрывают от более слабого рубля. Для нефтяников этот фактор сегодня особенно важен, поскольку сами нефтяные котировки практически не растут. По "Татнефти" остается и дивидендная поддержка, так как ранее совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие 32,88 рубля на акцию. Кроме того, рынок ждет финансовые результаты компании по МСФО за первое полугодие.

Среди аутсайдеров МКБ (-2,59%), МКПАО "ВК" (-1,38%), "Магнит" (-1,28%), "Мосэнерго" (-0,33%) и "Ростелеком" (-0,18%).

По "ВК", "Магниту", "Мосэнерго" и "Ростелекому" также не видно свежих новостей, которые сами по себе объясняли бы сегодняшнее движение. Поэтому их отставание от рынка пока правильнее связывать с локальной фиксацией позиций и перераспределением спроса в пользу нефтегазовых и металлургических компаний, а не с каким-либо новым корпоративным негативом.

Корпоративный календарь сегодня при этом остается насыщенным. "Софтлайн" уже представил отчетность за первое полугодие. Оборот вырос на 15% г/г, до 53,1 млрд рублей, валовая прибыль на 16% г/г, до 11,6 млрд рублей, а скорректированная EBITDA на 27% г/г, до 4,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 892 млн рублей против убытка годом ранее. Во втором квартале рост ускорился, скорректированная EBITDA увеличилась сразу на 53%. Компания также подтвердила прогноз на 2026 год. Сегодня "Софтлайн" проводит День инвестора.

Whoosh тоже отчитался за первое полугодие. Выручка выросла всего на 4% г/г, до 5,56 млрд рублей, однако EBITDA кикшеринга прибавила 43% г/г, до 1,43 млрд рублей благодаря программе повышения операционной эффективности. При этом чистый убыток остался высоким, около 1,76 млрд рублей. Компания подтверждает ориентир EBITDA на 2026 год около 4,5 млрд рублей и рассчитывает опустить отношение чистого долга к EBITDA ниже 3х.

Неплохо выглядит отчет Fix Price. Во втором квартале выручка выросла на 6,9% г/г, до 82,2 млрд рублей, сопоставимые продажи вернулись к росту и прибавили 3,7% г/г. Скорректированная EBITDA увеличилась на 9,4% г/г, до 10 млрд рублей, а чистая прибыль на 15,7% г/г, до 2,6 млрд рублей. Особенно интересно выглядит свободный денежный поток, который вырос более чем вдвое, до 12,5 млрд рублей. Компания сохранила прогноз по открытию примерно 600 магазинов за год.

Кроме того, сегодня ожидаются решения совета директоров "Сегежа Групп" по итогам первого полугодия и прогнозу на 2026 год, заседание совета директоров ОАК по дивидендам за 2025 год, отчетность ТГК-14, а также стоят результаты "АЛРОСА" и АФК "Система".

Инфляционный фон для рынка скорее умеренно позитивный. По данным Росстата, с 18 по 24 августа потребительские цены выросли всего на 0,01% после трех недель дефляции, а с начала августа цены все еще снизились на 0,07%. Основным тревожным моментом остается бензин, который за неделю подорожал еще на 0,9%.

Одновременно Банк России сообщил, что инфляционные ожидания населения в августе снизились сразу с 14,7% до 13,7%. Это хороший сигнал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, хотя ЦБ отдельно отмечает, что ожидания по-прежнему остаются повышенными, а ценовые ожидания предприятий в августе, наоборот, выросли. Поэтому рынок пока не закладывает резкого ускорения снижения ключевой ставки.

«До конца торгов ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2050–2110 пунктов. После утреннего провала рынок уже продемонстрировал способность выкупать снижение, однако для устойчивого движения выше 2100 пунктов пока не хватает сильного внешнего драйвера. Ориентир по Brent составляет $85–88 за баррель, по Urals - $76–80. Доллар может остаться в диапазоне 84,5–86 рублей, евро в коридоре - 98,5–100,5 рубля, юань - в области 12,55–12,85 рубля», – резюмирует Владимир Чернов.