Массовый переход российских вузов на новую модель высшего образования завершится только к 2030 году, сообщает РБК со ссылкой на Минобрнауки. Паниковать студентам этого года не стоит: те, кто поступил сейчас на бакалавриат или в магистратуру, смогут доучиться по старым правилам и получить дипломы государственного образца.

«Студенты, учащиеся или поступающие в этом году на бакалавриат и магистратуру, смогут закончить обучение по выбранным программам», — уточнили в ведомстве.

Новая трехуровневая модель («базовое — специализированное — профессиональное») призвана заменить Болонскую систему. Она тестируется с 2023 года по указу президента. На освоение базового уровня уйдет от 4 до 6 лет, а в магистратуре и ординатуре — от 1 до 3 лет. Эксперимент набирает обороты: если к 2025 году новые программы тестировали отдельные площадки, то уже в текущем учебном году их число выросло до 17 вузов-пилотов. Там обучают по 581 новой программе, для которых выделено более 41 тысячи бюджетных мест. В эксперименте с 2023 года приняли участие свыше 33,5 тыс. студентов.