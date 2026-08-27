Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в работе международного форума «Технопром-2026»

26-28 августа в Новосибирске прошел XIII Международный форум технологического развития «Технопром 2026». Главной темой мероприятия стала концепция «Российская наука – основа технологического лидерства». В этом году «Технопром» установил рекорд по числу участников: на форуме зарегистрировались участники из 75 регионов России и 39 стран.

Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева приняла участие в круглом столе «Бизнес и вуз: совместная подготовка кадров» в студии «Эксперт». Спикеры обсудили вопросы актуализации образовательных программ под запросы рынка труда, инновационные подходы к сотрудничеству с компаниями, участие компаний в формировании образовательных стандартов и многое другое.

В рамках работы XIII Международного форума технологического развития «Технопром 2026» состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «Академина-2026». Одним из партнеров конкурса стал Банк Уралсиб.

В конкурсе приняли участие женщины-учёные Сибирского региона, которые ведут научную деятельность в институтах СО РАН и других научных и образовательных учреждениях, предприятиях различных сфер экономики региона, а также студенты и магистранты, активно участвующие в научных разработках. В этом году определили 36 лауреатов в 12 номинациях. Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева выступила с приветствием на церемонии награждения, а все лауреаты конкурса получили подарки от Уралсиба.

«Банк Уралсиб второй раз становится участником международного форума «Технопром». Форум имеет важное значение для развития не только науки, но и экономики и социальных проектов Сибирского региона. Уралсиб является организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив Сибирского региона, мы в дальнейшем будем принимать участие или выступать организаторами таких проектов», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.