Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом в Москве

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин официально подтвердил факт встречи с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом, состоявшейся во время визита американского чиновника в Москву, передаёт ТАСС.

«Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного», — заявил Нарышкин. По его словам, контакты глав спецслужб являются рутинной практикой. Он отметил, что подобные встречи проходят практически еженедельно как лично, так и в онлайн-формате с руководителями разведслужб со всех континентов.

Президент США Дональд Трамп также охарактеризовал поездку своего главы разведки как «отчасти рутинную».

«Его пребывание там отчасти рутинное. Мне жаль расстраивать людей», — добавил американский лидер.

Нарышкин уточнил, что диалог касался вопросов, находящихся в компетенции разведывательных служб, назвав эту сферу «деликатной».

Ранее Трамп опроверг предположения о том, что визит был связан с эскалацией напряженности вокруг НАТО или ситуацией вокруг Ирана, заявив: «Ничего из вышесказанного».