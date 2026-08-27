Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом в Москве

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин официально подтвердил факт встречи с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом, состоявшейся во время визита американского чиновника в Москву, передаёт ТАСС.
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«Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного», — заявил Нарышкин. По его словам, контакты глав спецслужб являются рутинной практикой. Он отметил, что подобные встречи проходят практически еженедельно как лично, так и в онлайн-формате с руководителями разведслужб со всех континентов.
Президент США Дональд Трамп также охарактеризовал поездку своего главы разведки как «отчасти рутинную».
«Его пребывание там отчасти рутинное. Мне жаль расстраивать людей», — добавил американский лидер.
Нарышкин уточнил, что диалог касался вопросов, находящихся в компетенции разведывательных служб, назвав эту сферу «деликатной».
Ранее Трамп опроверг предположения о том, что визит был связан с эскалацией напряженности вокруг НАТО или ситуацией вокруг Ирана, заявив: «Ничего из вышесказанного».