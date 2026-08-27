Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответом Москвы на применение британского оружия против российских территорий могут стать удары по любым военным объектам Великобритании как на территории Украины, так и за ее пределами, передаёт РБК.

«Виновные в совершении военных преступлений... будут наказаны сообразно содеянному», — подчеркнула дипломат. По её словам, Париж и Лондон пытаются снять с себя ответственность, передавая Киеву технологии сборки ракет. Захарова отметила, что столицы западных стран несут прямую ответственность за участие в атаках. МИД призвал жителей Соединенного Королевства задуматься о «неизбежных катастрофических последствиях» действий своего руководства и отказаться от поддержки «враждебной агрессивной элиты».

Напомним, 24 августа премьер Британии Энди Бернэм передал Украине секретные чертежи ракет Storm Shadow для налаживания их собственного производства. Комментируя это, Дмитрий Песков заявил, что Британия «методично подливает масло в огонь».