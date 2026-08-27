Новости

«Ответ будет жестким»: Захарова предупредила Лондон о последствиях ударов по РФ британским оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответом Москвы на применение британского оружия против российских территорий могут стать удары по любым военным объектам Великобритании как на территории Украины, так и за ее пределами, передаёт РБК.

Читайте также:

Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом в Москве
27 августа 2026
Почему встреча Путина и главы ЦРУ так и не состоялась?
26 августа 2026

«Виновные в совершении военных преступлений... будут наказаны сообразно содеянному», — подчеркнула дипломат. По её словам, Париж и Лондон пытаются снять с себя ответственность, передавая Киеву технологии сборки ракет. Захарова отметила, что столицы западных стран несут прямую ответственность за участие в атаках. МИД призвал жителей Соединенного Королевства задуматься о «неизбежных катастрофических последствиях» действий своего руководства и отказаться от поддержки «враждебной агрессивной элиты».

Напомним, 24 августа премьер Британии Энди Бернэм передал Украине секретные чертежи ракет Storm Shadow для налаживания их собственного производства. Комментируя это, Дмитрий Песков заявил, что Британия «методично подливает масло в огонь».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (982)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес