Доллар выше 86, евро за 100: рубль продолжает падение на фоне налогового периода

«Рубль четвертый день подряд демонстрирует ослабление к юаню. Пара CNY/RUB достигала отметки 12,88 руб. — это максимум с февраля 2025 года. На этом фоне вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) превысил значение 86 руб. впервые с апреля прошлого года, а вечный фьючерс на евро (EURRUBF) ушел выше психологического уровня в 100 рублей, обновив годовой максимум.

Давление на национальную валюту объясняется завершением очередного налогового периода экспортеров. Большинство компаний заранее продали валютную выручку, чтобы успеть получить рубли для фискальных платежей до дедлайна сегодня. Дополнительным негативом выступает высокая геополитическая неопределенность, из-за которой инвесторы воспринимают инвалюту как защитный актив. Кроме того, валютные поступления от экспорта остаются ограниченными из-за санкций и выбытия инфраструктуры. Для восстановления мощностей требуются дополнительные объемы валюты, что вместе с сезонным фактором поддерживает высокий спрос на неё.