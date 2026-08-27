«Бюджет сверх плана»: Мишустин отчитался о рекордных доходах казны

Доходы федерального бюджета России превысили отметку в 18,64 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передаёт ТАСС.

«Это существенно больше прогноза», — подчеркнул глава кабмина. По его словам, темпы роста доходов опережают плановые показатели. Важным структурным сдвигом стало преодоление доли ненефтегазовых поступлений планки в 80% от общей суммы. «Идет серьезная диверсификация нашей экономики в сторону секторов с высокой добавленной стоимостью», — констатировал Мишустин. Расходы также показали эффективность: они позволили ускорить решение задач в сфере соцподдержки граждан и укрепления промышленного сектора.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика преодолевает спад начала года.По предварительной оценке Росстата, во втором квартале ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом, а за полугодие — на 0,6%.