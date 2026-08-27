Иркутянина уличили в мошенничестве на 70 млн рублей с акциями и недвижимостью

41-летний житель Иркутска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, используя схему с притворной сделкой, мужчина в 2021–2022 годах незаконно перевел на себя права на более чем 6,6 млн акций коммерческого предприятия. Обвиняемый убедил, что сам заплатит за ценные бумаги, внес на счет акционера 500 тыс. рублей, получил доверенность на распоряжение ими.

Следующим шагом мошенника стало вовлечение в аферу еще одного лица. Под предлогом продажи акций, обеспечивающих контроль над земельными участками и коммерческой недвижимостью на улице Партизанской в Иркутске, он склонил потерпевшего к заключению мнимого договора дарения. Завладев авансовым платежом в размере 12 млн рублей, преступник распорядился деньгами по своему усмотрению. Суммарный ущерб, причиненный истинному владельцу активов, составил более 61 млн рублей.

В 2025 году по просьбе знакомого обвиняемый подыскал покупателя на два его жилых дома, смежные земельные участки, расположенные в п. Ново-Разводная, которому сообщил, что якобы является их собственником. Значительно снизил продажную стоимость недвижимости до 40 млн рублей и разрешил вселиться в продаваемый дом. Получив предоплату в размере 10 млн рублей, передал владельцу как задаток только 2 млн рублей, из которых взял 500 тыс. рублей за помощь.

Впоследствии мошенник целенаправленно создал условия для выселения потерпевшего из жилья, придавая видимость законности оснований для невозврата денег.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.