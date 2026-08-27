Блок трансплантации стволовых клеток открылся на базе детской больницы в Иркутске

В Иркутске на базе государственной областной детской клинической больницы открылся блок трансплантации стволовых клеток. Теперь маленьким пациентам из Приангарья, Бурятии, Забайкальского края и других регионов Восточной Сибири больше не придется выезжать за высокотехнологичной помощью в столичные клиники, рассказали в региональном правительстве.

Создание блока стало возможным благодаря финансированию Иркутской нефтяной компании и Николая Буйнова, выделивших 180 млн рублей на ремонт и приобретение оборудования. Общая сумма составила 250 млн рублей спонсорских средств.

В медучреждении установлено оборудование для забора и хранения стволовых клеток, работают прошедшие обучение специалисты. Это первое такое отделение в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Новое подразделение на начальном этапе рассчитано на проведение аутологичных трансплантаций – когда используются заранее заготовленные собственные стволовые клетки пациента. В перспективе в больнице планируют внедрять и аллогенные трансплантации, то есть с использованием клеток от совместимого донора.

Подразделение включает один трансплантационный бокс с системой очистки воздуха, палату для забора стволовых клеток, а также кабинет трансфузиолога с оборудованием для заготовки биоматериала. Мощности одной палаты позволят выполнять до 12 аутологичных трансплантаций в год. В дальнейшем при расширении возможностей количество операций может быть увеличено.

Для пациентов созданы особые стерильные условия, исключающие угрозу проникновения бактерий и вирусов. Эти меры безопасности критически важны. После высокодозной химиотерапии иммунитет ребенка искусственно снижается, и любое инфекционное осложнение может стать угрозой для жизни.

Ежегодно в Иркутской области в трансплантации костного мозга нуждаются от 10 до 15 детей.