Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 августа: 12 799,0898 руб/1 г золота и 189,2900/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 799,0898 руб.
- 1 грамм серебра - 189,2900 руб.
- 1 грамм платины - 5 131,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 711,3601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 292,4796 р. (2,34%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3900 р. (2,93%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 156,6001 р. (3,15%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 128,9701 р. (3,60%).
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