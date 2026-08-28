Власти предложили указывать класс топлива на табло АЗС и в чеках

На совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива под председательством вице-премьера Александра Новака участники обсудили механизм реализации топлива экологических классов К2, К3 и К4, включая контроль качества, ценообразование и маркировку.

«Информация о классе топлива должна быть указана на информационном табло топливораздаточной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке», – говорится на сайте правительства.

Минэнерго также доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению поставок топлива на внутренний рынок, в том числе за счёт наращивания импорта и выпуска в обращение топлива классов К2, К3 и К4.

Ранее Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой сохранить после 1 сентября запрет на экспорт дизтоплива для производителей.