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Власти предложили указывать класс топлива на табло АЗС и в чеках

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На совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива под председательством вице-премьера Александра Новака участники обсудили механизм реализации топлива экологических классов К2, К3 и К4, включая контроль качества, ценообразование и маркировку.

«Информация о классе топлива должна быть указана на информационном табло топливораздаточной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке», – говорится на сайте правительства.

Минэнерго также доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению поставок топлива на внутренний рынок, в том числе за счёт наращивания импорта и выпуска в обращение топлива классов К2, К3 и К4.

Ранее Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой сохранить после 1 сентября запрет на экспорт дизтоплива для производителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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