Объём трансграничных переводов россиян с начала года вырос вдвое

Объём трансграничных переводов россиян с начала 2026 года вырос вдвое: в январе за рубеж перевели 158 млрд рублей, а в июне — уже 321 млрд, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Основной рост пришёлся на конец II квартала, при этом объём валютных переводов увеличился почти втрое — до 144 млрд рублей.

Одна из основных причин — нестабильность национальной валюты: в июне рубль подешевел почти на 10%, курс приблизился к 79 рублям за доллар, а к концу августа доллар стоил уже 86 рублей.

Финансовый аналитик Алексей Родин подтвердил, что нестабильность могла подтолкнуть россиян к заблаговременным переводам в валюте. Другой фактор — падение фондового рынка: индекс Мосбиржи в июне потерял 13,8%, затем опускался ниже 1900 пунктов впервые с 2022 года.

На динамику повлияло и снижение ключевой ставки до 14,25%, что сделало рублёвые депозиты менее привлекательными, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Основные цели переводов — перечисление средств себе и близким, расчёты за товары и инвестиции, поэтому рост не обязательно означает массовый вывод капитала. Летний рост переводов нельзя объяснить только сезонным фактором — общий тренд устойчив.

Напомним, что рубль четвертый день подряд демонстрирует ослабление к юаню. Пара CNY/RUB достигала отметки 12,88 руб. — это максимум с февраля 2025 года. На этом фоне вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) превысил значение 86 руб. впервые с апреля прошлого года, а вечный фьючерс на евро (EURRUBF) ушел выше психологического уровня в 100 рублей, обновив годовой максимум.