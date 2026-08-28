Доходы федерального бюджета превысили прогнозы: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: доходы федерального бюджета превысили прогнозы, десятки банков столкнулись с оттоком срочных вкладов, ЦБ сообщил о росте схем мошенничества с кредитами под залог квартир, а в Иркутской области раскрыли аферу на 70 млн рублей. Подробнее – в обзоре СИА.

Сверх ожиданий

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы федерального бюджета составили более 18,64 трлн, что выше прогноза. «Благодаря таким показателям растут и доходы бюджета. Они превысили 18 трлн 640 млрд рублей. Это существенно больше прогноза», – сказал он. Более 80% общей суммы доходов бюджета приходится на ненефтегазовые поступления.

Отток срочных вкладов

В июле 2026 года свыше 150 действующих российских банков столкнулись с оттоком клиентских депозитов. Как следует из материалов РБК, основанных на отчетности ЦБ, негативная тенденция усиливается: количество банков, теряющих средства частных лиц, последовательно растет с мая – тогда было 134 игрока. Столь масштабное сокращение депозитной базы в последний раз отмечалось в ноябре прошлого года.

Мошенники атакуют

За первое полугодие 2026 года ЦБ РФ отчитался о двукратном увеличении числа выявленных нелегальных кредиторов. Особое внимание регулятора привлекла их агрессивная стратегия: используя малейшую просрочку как повод для обращения в суд, они изымают квартиры у должников для их последующей перепродажи по заниженной цене. При этом правовой статус жилья не становится препятствием для таких махинаций.

Многомиллионная афера

41-летний житель Иркутска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к нескольким аферам: незаконному переводу на себя права на более чем 6,6 млн акций коммерческого предприятия, заключению мнимого договора дарения для завладения чужими деньгами, а также другим преступлениям. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уникальное отделение

В Иркутске открыли первый в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке блок трансплантации стволовых клеток. Он будет работать на базе государственной областной детской клинической больницы. Создание блока стало возможным благодаря финансированию местного бизнеса. В медучреждении установлено оборудование для забора и хранения стволовых клеток, работают прошедшие обучение специалисты.