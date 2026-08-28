Почти половина автопарка России сосредоточена в 15 регионах

По состоянию на середину 2026 года в российском автопарке числится 47,7 млн легковых автомобилей, причём на 15 крупнейших регионов приходится почти половина (49,9%) от общего числа — 23,8 млн машин, сообщил сооснователь агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

Больше всего автомобилей зарегистрировано в Москве (4,1 млн), Московской области (3 млн) и Санкт-Петербурге (1,8 млн).

Более 1 млн машин насчитывается в Краснодарском крае (2,1 млн), Свердловской области (1,47 млн), Татарстане (1,45 млн), Ростовской области (1,42 млн), Башкортостане (1,37 млн), Челябинской области (1,19 млн), Самарской (1,12 млн) и Нижегородской (1,04 млн).

Близки к миллионной отметке Приморский край (971,4 тыс.), Красноярский край (959,5 тыс.), Новосибирская область (914,9 тыс.) и Ставропольский край (887,5 тыс.).

Наибольшая доля автопарка приходится на Центральный округ (28,5%) и Поволжье (20%), наименьшая — на Дальний Восток (6%) и Северный Кавказ (5,3%).

Ранее эксперты назвали самые доступные в России подержанные автомобили. Для покупки Lada Vesta потребовалось 12 медианных зарплат против 14,1 годом ранее, для Hyundai Solaris — 15,1 против 17,2.