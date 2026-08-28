Средний срок автокредитов в России достиг 6,05 лет — максимум с начала 2024 года

В июле 2026 года средний срок автокредитов в России составил 6,05 лет, что на 17,4% больше, чем в июле 2025 года (5,15 лет), и является максимальным значением с начала 2024 года, сообщило Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с июнем показатель вырос на 2,0%.

Наибольший средний срок автокредитов зафиксирован в Краснодарском (6,68 лет) и Ставропольском (6,58 лет) краях, Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (6,46 лет), Оренбургской области (6,45 лет) и Пермском крае (6,43 лет). Наименьший — в Москве (5,43 лет), Московской области (5,54 лет) и Санкт-Петербурге (5,58 лет).

Наиболее серьёзный рост год к году — в Чувашской Республике (+28,1%), Самарской (+26,6%), Белгородской (+22,7%), Ульяновской (+21,9%) и Воронежской (+21,2%) областях.

«Увеличение сроков позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заёмщиков (не выше 50%) за счёт снижения ежемесячного платежа. Динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску у банков, неактивного спроса на автокредиты из-за повышения утильсбора, высоких ставок и роста цен на автомобили. При одобрении кредитов предъявляются высокие требования к кредитной истории, что позволяет снижать риски просрочек», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.