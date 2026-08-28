ИЭСК приняла на обслуживание 47 муниципальных сетей в статусе СТСО

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) с момента получения статуса системообразующей территориальной сетевой организации в декабре 2024 года приняла на обслуживание 47 сетей муниципальных образований, сообщила компания.

Обязанность СТСО — не только обеспечивать надёжное электроснабжение, но и работать на муниципальных сетях, принимая их в безвозмездное пользование. Статус СТСО накладывает дополнительную ответственность по работе с бесхозными и муниципальными сетями.

Компания будет обслуживать сети в Тулуне, Заларинском, Нукутском, Осинском муниципальных округах и других населённых пунктах. За май 2026 года энергетики отремонтировали подстанцию в Аларском районе и восстановили кабельную линию в селе Мальта Усольского района, также проведена реконструкция линий в Тайшетском районе.

Всего принято в эксплуатацию 359 км линий и 209 трансформаторных подстанций, принадлежащих муниципалитетам, работа продолжается.