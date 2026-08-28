Иркутянин лишился иномарки стоимостью более 2 млн рублей из-за пьяной езды

В Иркутске у местного жителя конфисковали дорогостоящий автомобиль за управление им в состоянии алкогольного опьянения. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, осенью прошлого года ночью мужчина ехал за рулем машины «Джили Тугелла» без номеров. Его остановили сотрудники ДПС. От освидетельствования водитель отказался, что приравнивается к нахождению в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку иркутянин ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, в отношении него возбудили уголовное дело. По решению суда нарушителя приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года 10 месяцев. Автомобиль «Джили Тугелла» стоимостью более 2 млн рублей конфискован в доход государства.