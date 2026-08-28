Количество заведений общепита в городах-миллионниках сократилось за год

На начало августа 2026 года количество заведений общественного питания в российских городах-миллионниках сократилось на 1% до 97 089 точек, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.

Наиболее существенно уменьшилось число кафе (-5,6%), ресторанов (-3,9%) и кофеен (-3%).

В Москве сокращение произошло во всех форматах: кофеен стало меньше на 15,1% (до 2504), кафе — на 10,3% (до 3929), ресторанов — на 4,7% (до 2826), фастфуда — на 3,6% (до 8063). Рост кофеен зафиксирован в Ростове-на-Дону (+46,7%). В сегменте фастфуда заметного роста не показал ни один город, максимальная динамика — +2,7% в Ростове. Количество баров за год снизилось на 6% до 5900.

Совладелец барбекю-бара Smoke Is Алексей Рязанов связывает сокращение с повышением арендных ставок, ростом зарплат, налогов и цен на продукты, а также снижением покупательной способности. Сокращение баров он объясняет общемировым трендом снижения потребления алкоголя и притоком неопытных предпринимателей.

В Москве число кофеен сократилось на 15,1%, кафе — на 10,3%, ресторанов — на 4,7%.

Ранее в Иркутске закрылся ряд известных заведений: карту покинули бар «Эдисон», тревел-кафе «Горы зовут», «Академия караоке». Снижение как количества гостей, так и числа заказов отмечается по всей России. В первом квартале 2026 года в сравнении с 2025-м число заказов сократилось на 14,1%, общая выручка – на 6,1.