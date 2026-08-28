Диверсия за 30 тысяч рублей: жителя Приангарья осудили за поджог вышки сотовой связи

В Иркутске вынесли приговор 20-летнему жителю Нижнеудинска. Он отправится на 12 лет в колонию за диверсию и покушение на диверсию, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, в молодой человек разместил в одном из мессенджеров объявление о поиске работы. Спустя некоторое время с ним связался неизвестный и предложил за 30 тысяч рублей совершить поджог вышки сотовой связи, расположенной на территории Нижнеудинского района.

Юноша согласился, выполнил указания анонимного куратора и направил ему видеоотчет о совершенном поджоге. После первого задания неизвестный предложил фигуранту совершить аналогичное преступление. Молодой человек согласился и начал подготовку, однако не успел ничего сделать: его задержали.

Из назначенных 12 лет парень будет отбывать первые 2 года в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.