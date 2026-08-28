73% рекламодателей закладывают бюджет на размещение в Telegram в 2027 году

Большинство рекламодателей (73%) планируют продолжить размещение рекламы в Telegram-каналах блогеров в 2027 году при условии, что она останется разрешённой, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Аналитического центра российской индустрии рекламы.

В 2026 году о таких планах заявлял 81% опрошенных, то есть показатель снизился на 8 п.п.

«Несмотря на снижение, Telegram остаётся крупнейшей площадкой для рекламных размещений среди доступных в России социальных медиа», – резюмируют эксперты.

Несмотря на обещание ФАС не штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года, крупнейшие рекламные группы России продолжают предостерегать своих клиентов. Топ-10 агентств по объёму закупок рекомендуют воздержаться от интеграций из-за высоких правовых рисков.