Владельцы iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля в банковских приложениях

Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут открыть кошелёк цифрового рубля через банковские приложения с 1 сентября 2026 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в финансовых организациях.

У банков не получается загрузить обновлённые под цифровой рубль приложения в AppStore из-за отсылок, указывающих на связь с государственной финансовой системой России.

Банк России ранее заявил, что владельцы iOS смогут пользоваться цифровым рублём при наличии актуальной версии приложения, поддерживающей его функционал, и рекомендовал уточнять возможности в своём банке.

ВТБ, РСХБ и банк «Россия» подтвердили, что цифровой рубль будет доступен в приложениях на Android, не упоминая iOS. РСХБ заявил о доступе с 1 сентября через приложение на Android, ВТБ — через «ВТБ онлайн» версии 20.16 и выше для Android, банк «Россия» — через ABR Direct для Android.

Цифровой рубль — третья форма нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами, его обязаны предоставить 21 банк, признанный ЦБ значимым на рынке платежных услуг.