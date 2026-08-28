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Лавров рассказал, какие предложения обсуждались в Анкоридже

Россия и США обсуждали на саммите в Анкоридже предложения с «компромиссными нюансами», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. По его словам, президент Владимир Путин зачитал предложения США пункт за пунктом, подтвердил их у спецпосланника Уиткоффа и заявил, что принимает их полностью.

«Путин начал с того, что зачитал это предложение пункт за пунктом и спрашивал у присутствующих, включая Уиткоффа: "Стивен, я правильно это изложил?" Тот кивал и все подтвердил. И после того как все зачитанное было подтверждено как позиция Трампа, Путин сказал: "Дональд, тут есть нюансы, но я принимаю твое предложение полностью. Мы готовы"», — рассказал Лавров, подчеркнув: «Если это не согласие и не недоговоренность, тогда я и не знаю, что такое договоренность».

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Он добавил, что Трамп в превосходных тонах отзывался о результатах, но уже после Анкориджа европейцы и Зеленский повлияли на ситуацию.

В июне на саммите G7 Макрон заявил, что «похоронил Анкоридж», и Трамп теперь с ними. Лавров отметил, что договорённости так и не были подписаны, и заявил, что США переживают из-за уходящего могущества: по доле в мировой экономике они уже не лидируют, а Европу фактически заставили нарастить военные расходы почти до $1,5 трлн.

Ранее в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги. На борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклиф. Появилась информация, что его визит мог быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, а также поиском альтернативы договоренностям, достигнутым ранее на встрече в Анкоридже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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