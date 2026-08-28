Правительство представило дорожную карту по развитию ЦОД с более чем 20 инициативами

Аналитический центр при правительстве направил на межведомственное согласование проект «дорожной карты» по развитию центров обработки данных, подготовленный в рамках «Гильотины 2.0», сообщает «Коммерсантъ». План включает более 20 инициатив — от формирования группы кодов ОКВЭД для ЦОД до упрощения строительства и устранения дефицита кадров.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили, что «потребность бизнеса и государства в дата-центрах растет, снижение регуляторных барьеров будет способствовать развитию инфраструктуры ЦОДов, в том числе привлечению инвестиций, созданию высокотехнологичных рабочих мест».

Предлагается включить в реестр не только существующие, но и проектируемые ЦОД, создать механизмы стимулирования подготовки профильных специалистов, упростить строительство (включая типовую проектную документацию без госэкспертизы) и защитить объекты от изъятия при комплексном развитии территорий. Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев отметил, что предложения будут полезны при условии, что не создадут новых ограничений. В Минцифры подтвердили, что меры нацелены на улучшение условий для развития отрасли.

Ранее Институт Столыпина доказал выгоду строительства гигантского ЦОД в Иркутской области. Эксперты отмечают, что экономика проекта остаётся устойчивой даже при высоких кредитных ставках и замедлении экономического роста.