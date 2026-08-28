Повар из Иркутска стал победителем шоу «Битва шефов» на «Пятнице»

27-летний повар-технолог из Иркутска Захар Мирошник победил в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Накануне в эфир вышел выпуск с участием сибиряка.

На суд жюри – Рената Агзамова и Константина Ивлева – он представил несколько блюд: локальную интерпретацию индийского блюда пани-пури с мраморной говядиной и пюре из белых грибов с соусом демиглас, сливками и черным перцем, а также с омулем холодного копчения, икрой, картофельным пюре, кедровым орехом и соусом из побегов лиственницы, саган-дайли и брусники.

«Ну что сказать: удивил. Как идея – бомба. Вообще стрит-фут обожаю. Мне безумно нравится, что ты являешься представителем своего региона и стараешься внедрять локальный продукт. Это круто, современно и очень вкусно», – прокомментировал Константин Ивлев.

Во время испытаний иркутянин готовил различные блюда, которые высоко оценили члены жюри.

«Блюдо, которое прямо сейчас можно продавать в ресторане где-нибудь на Красной Поляне. Я понимаю, что ты точно сегодня будешь стоять в финале», – отметил Ренат Агзамов.

Победу Захару Мирошнику принесли луковый суп с гренками и запеченным сыром.

«Я очень рад. Я даже еще не понял, что победил. Не описать эмоции, насколько это круто здесь очутиться и уйти отсюда победителем!» – резюмировал чемпион.