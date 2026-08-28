Акции ВТБ упали ниже 50 рублей на фоне допэмиссии для сделки с Wildberries

Акции ВТБ на Мосбирже 27 августа достигли исторического минимума — 49,7 рубля за бумагу, пишет газета «Коммерсанттъ». Падение происходит на фоне допэмиссии банка объёмом 6,3 млрд акций по цене 87 рублей, одобренной акционерами в июне для приобретения доли в финтех-активах Wildberries.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что допэмиссия будет осуществлена в диапазоне 300–400 млрд рублей ближе к нижней границе, а участие розничных инвесторов будет скромным из-за разрыва в цене.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова пояснила, что цена размещения уже не может быть изменена, так как с 26 августа началось размещение по преимущественному праву. Теоретически эмитент может отменить основное размещение, но для этого нужны процедуры и уведомление ЦБ.

Участники рынка считают допэмиссию фактором давления на акции: размытие долей акционеров и атаки БПЛА на склады Wildberries негативно влияют на инвестиционный кейс. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отметила, что повреждение трети складских мощностей меняет уравнение сделки, и проводить её по старым ценам без пересмотра — значит переплачивать.

Ранее ВТБ и крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries объявили о партнерстве и запуске новой системы платежных сервисов VTB Pay. Как ожидают в компаниях, в ближайший год им воспользуются до 4 млн человек