Выручка крупнейших УК в первом полугодии выросла на 27%

Суммарное вознаграждение крупнейших управляющих компаний по итогам первого полугодия 2026 года превысило 63 млрд рублей, что на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчётности 94 компаний, проанализированной газетой «Коммерсантъ». Наиболее заметный рост продемонстрировали УК, работающие с розничными клиентами.

Лидерами по выручке стали УК «Первая» (10,5 млрд руб., рост более чем на 80%), «Альфа-Капитал» (10 млрд руб., рост на 40%), «ВИМ Инвестиции» (3,8 млрд руб., рост на 54%), «Райффайзен Капитал» (2,5 млрд руб.) и «ААА Управление капиталом» (2,38 млрд руб.).

Гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский связал рост с увеличением активов под управлением в ОПИФах и БПИФах более чем вдвое — с 776 млрд до 1,624 трлн рублей. Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева отметила расширение портфелей в корпоративном направлении.

Не всем компаниям удалось нарастить выручку: у «Атон-Менеджмент» она снизилась на 25%, у «Астра Управление активами» — на 55% из-за падения индекса Мосбиржи на 15%. Административные расходы выросли на 21,2% до 7,9 млрд руб., расходы на персонал — на 16% до 20 млрд руб. Участники рынка связывают рост с масштабированием бизнеса и усилением ИТ-команд.

Ранее эксперты предупредили: если новостной фон вокруг переговоров не улучшится, уже в ближайшие дни Индекс МосБиржи может проверить на прочность психологически важный уровень в 2000 пунктов.