36% иркутян считают профессию учителя престижной, 54% — нет

36% жителей Иркутска считают профессию учителя престижной, тогда как 54% придерживаются противоположного мнения, показал опрос SuperJob. Женщины чаще мужчин называют профессию престижной (38% против 34%), чаще всего так отвечают респонденты 35–45 лет (40%).

Среди тех, кто не считает профессию престижной, звучат мнения: «Работать за такую зарплату и с такой нагрузкой — подвиг», «Самая неблагодарная профессия», «Ни дети, ни родители учителей не уважают».

61% иркутян уверены, что социальный статус учителя за последние 10 лет понизился, лишь 11% заметили повышение, 16% считают, что статус остался прежним.

Главное качество идеального педагога — глубокое знание предмета (20%), на втором месте выдержка и стрессоустойчивость (14%), на третьем — терпение (10%), в топ-5 также вошли доброта (9%) и любовь к детям (6%).