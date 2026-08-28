В июле отток срочных вкладов зафиксирован у 152 российских банков

В июле 2026 года как минимум 152 российских банка столкнулись с сокращением средств клиентов-физлиц на срочных депозитах, следует из отчётности кредитных организаций, изученной РБК. Это максимальное число с мая 2024 года, когда отток показали 134 банка.

Несмотря на отток в отдельных банках, в целом по системе остатки на счетах и депозитах в июле выросли на 0,3% (234 млрд рублей), сообщил ЦБ.

При этом сберегательная стратегия меняется: в августе 37% россиян назвали наличные лучшей формой сбережения (максимум с осени 2022 года, +4 п.п. за месяц), а доля тех, кто предпочитает банковские счета, снизилась до 36% (минимум с декабря 2022 года, -3 п.п.). Отток вкладов наблюдался в основном в небольших банках, тогда как крупные игроки продолжают привлекать средства.

Ранее стало известно, что структурный дефицит ликвидности российских банков на 13 августа превысил 2,7 трлн рублей. Такой уровень дефицита наблюдался последний раз весной 2022 года во время острого кризиса ликвидности.