Прибавка к пенсии: в России предложили создать систему обязательных взносов для работников и работодателей

Негосударственные пенсионные фонды предложили концепцию «Установленного пенсионного плана», предусматривающую взносы на формирование пенсии как от работодателя, так и от сотрудника, рассказала «Российской газете» председатель комитета по стратегии пенсионного рынка НАПФ Галина Морозова. Для обеих сторон обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты, участие будет автоматическим с возможностью отказа.

По предварительным расчётам НАПФ, при ежемесячных взносах по 3,5% коэффициент замещения утраченного заработка к 2045 году составит 30%, а к 2060 году — 40%, ликвидировав разрыв между доходами работающих и пенсионеров.

Президент НАПФ Сергей Беляков отметил, что детали находятся в стадии проработки, далее будут обсуждаться с Минфином, ЦБ и другими ведомствами. Налоговые стимулы могут повысить заинтересованность: взносы в УПП могут освободить от страховых взносов, что сделает пенсионный бонус дешевле прибавки к зарплате.

В Великобритании аналогичная система с автоматическим включением охватывает около 90% работников, базовая пенсия обеспечивает 22,4% замещения, корпоративные схемы добавляют ещё 22,3%.

В России корпоративные программы охватывают лишь 5,6% экономически активного населения (4,2 млн человек), пенсионные активы НПФ составляют 9,7 трлн рублей (4,5% ВВП) против 153% ВВП в США. УПП позволит повысить охват до 20% и выше.

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