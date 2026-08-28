«Коммерсантъ»: РУСАЛ планирует консервацию мощностей по производству глинозёма и бокситов с убытком $800 млн в год

РУСАЛ направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с планом временной консервации части мощностей по производству глинозёма и бокситов, включая Пикалевский глинозёмный завод, Североуральский рудник, Богословский и Уральский заводы, сообщили источники газеты «Коммерсантъ».

Убытки этих предприятий оцениваются в $800 млн в год, инвестиции в восстановление — в $1,8 млрд.

Убытки от переработки сырья составляют около $400 на каждую тонну алюминия. На период воссоздания сырьевой базы РУСАЛ предлагает обеспечить переработку импортных бокситов, что потребует субсидируемых тарифов на перевозку и перевалку (около $70 млн в год).

Компания также просит господдержку регионам и муниципалитетам, связанную с консервацией, и обещает минимизировать социально-экономические последствия. В РУСАЛ комментарий не предоставили.

Ранее промышленник Олег Дерипаска в своём Telegram-канале раскритиковал текущую экономическую политику, призвав ориентироваться на опыт Японии. По его словам, низкие процентные ставки на уровне 2–4% и сознательное ослабление курса национальной валюты являются проверенным путём к успеху для стимулирования экспорта и привлечения инвестиций. Он отметил, что за последние три года Япония ослабила валюту на 15%.