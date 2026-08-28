Минпромторг подготовил список из 167 критически важных объектов для защиты от атак

Первый вице-премьер Денис Мантуров провёл первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, созданной для исполнения указа президента о безопасности объектов критической инфраструктуры.

На заседании обсудили защиту объектов логистики и торговли, Минпромторг совместно с бизнесом подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных.

Подкомиссия будет анализировать уровень безопасности объектов, вырабатывать механизмы для их нормального функционирования и контролировать своевременное восстановление, а также минимизировать негативные социально-экономические последствия от нарушения работы предприятий.