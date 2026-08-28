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ВТБ не видит рисков по кредитам маркетплейсов после ударов по складам

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк не ожидает значительного дорезервирования по кредитам маркетплейсов, несмотря на недавние атаки БПЛА на склады Wildberries и Ozon. По его словам, даже в стрессовом сценарии финансовые показатели площадок могут краткосрочно ухудшиться, но это не приведет к многократному росту долга. Источниками для восстановления станут сохранение спроса, налоговые послабления от правительства и сокращение скидок для покупателей. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

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«Почему мы считаем, что эти чрезвычайные события окажутся посильными для маркетплейсов, и что будет выступать источником для восстановительных инвестиций и инвестиций в перестройку логистических маршрутов. Во-первых, это сохранение потребительского спроса и работа маркетплейсов для его удовлетворения. Во-вторых, утвержденные правительством налоговые меры — и это мощная мера. Наконец, нормализация ценовой конкуренции будет приводить к уменьшению скидок со стороны маркетплейсов для конечного потребителя, что также станет значимым источником для восстановительных инвестиций», — отметил топ-менеджер ВТБ.

Сами маркетплейсы за реструктуризацией кредитов не обращались, но заявки от селлеров в ВТБ уже поступают на сотни миллионов рублей. Пьянов добавил, что Банк России до конца года освободил пострадавших селлеров и маркетплейсы от классификации реструктуризации как вынужденной, что снижает нагрузку на пруденциальные резервы.

Напомним, что повреждения логистических объектов Wildberries зафиксированы с 18 июля, а у Ozon — с 22 августа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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