ВТБ перенес допэмиссию с RWB

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка с группой RWB, владеющей Wildberries, перенесена, но будет закрыта до конца сентября 2026 года. Об этом пишет бизнес-издание РБК. Банк намеренно не ускоряет процесс, давая партнеру возможность решить проблемы, связанные с недавними чрезвычайными событиями. Параметры допэмиссии для финансирования сделки сохраняются, но объем будет ближе к нижней границе заявленного диапазона 300–400 млрд рублей.

«Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями», — сказал Пьянов.

ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве в мае, предполагающем приобретение банком минимум 5% в ВБ Банке и вход в финтех-активы группы. Изначально стороны планировали закрыть сделку до конца лета. Пьянов уточнил, что состав якорных инвесторов допэмиссии сохраняется, однако участие розничных инвесторов будет скромным из-за разрыва в цене акций — с мая бумаги ВТБ подешевели более чем на 35%, а 26 августа торговались ниже номинала в 50 рублей. В июле глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал менеджменту объем допэмиссии в 314 млрд рублей.

Напомним, что акции ВТБ на Мосбирже 27 августа достигли исторического минимума — 49,7 рубля за бумагу. Падение происходит на фоне допэмиссии банка объёмом 6,3 млрд акций по цене 87 рублей, одобренной акционерами в июне для приобретения доли в финтех-активах Wildberries.