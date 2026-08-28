Правительство готовит новый контроль цен на топливо по регионам

Правительство рассматривает новые меры для контроля оборота нефтепродуктов и ценообразования на топливном рынке, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака.

В частности, планируется создать систему мониторинга поставок объемом от 1 тонны, установить индикативные цены по регионам и усилить контроль за стоимостью топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Регуляторов обяжут принимать меры в отношении компаний, завышающих цены, а пилотным регионом станет Тыва.

По словам собеседника «Ъ» среди независимых операторов, часть крупных нефтекомпаний переносит биржевые отгрузки после внеплановых ремонтов на неопределенный срок, и компенсации за задержки в таких случаях не предусмотрено.

Минэнерго и ФАС поручено увеличить реализацию топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» на Петербургской бирже, а также обратить внимание на импортируемое топливо этих классов. Регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. К 15 сентября министерства, ФАС и нефтекомпании должны представить модель функционирования внутреннего рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, с 18 по 24 августа бензин подорожал в 55 субъектах РФ, в среднем АИ-92 и АИ-95 выросли на 0,9%, до 73,08 и 79,32 руб. за литр соответственно, а с начала года цена бензина увеличилась на 19,4%.

Ранее власти предложили указывать класс топлива на табло АЗС и в чеках. Также Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой сохранить после 1 сентября запрет на экспорт дизтоплива для производителей.