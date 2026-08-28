Спрос на активный отдых в России вырос до 35% в бархатный сезон

В бархатный сезон россияне стали заметно чаще бронировать поездки на природу: на направления Дальнего Востока, Кавказа, Карелии, Байкала и Алтая приходится уже 15% всех бронирований отелей в России, а рост спроса на некоторые из этих регионов достиг 35% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили сервис Островок и авиакомпания «Аэрофлот» на основе анализа бронирований на сентябрь–октябрь 2026 года.

В целом на российские направления приходится две трети всех бронирований в этот период, при этом структура спроса внутри страны становится более разнообразной.

«Мы видим, что в этот бархатный сезон туристы все чаще рассматривают поездки по России не только как возможность продлить летний отдых, но и как время для путешествий на природу, походов, прогулок и знакомства с регионами. На структуру спроса в том числе влияет ситуация с отдыхом на юге: часть туристов, которые традиционно выбирали Краснодарский край, в этом году обращает внимание на альтернативные направления — Кавказ, Карелию, Сибирь и Дальний Восток. Начало осени хорошо подходит для такого формата благодаря более комфортной погоде и возможности проводить больше времени на открытом воздухе», — комментирует Ирина Козлова, управляющий директор сервиса Островок.

Наиболее заметный рост бронирований зафиксирован в Приморском крае (+35%), Хабаровском крае (+22%), Камчатском крае (+20%), Иркутской области (+18%), Северной Осетии (+27%) и Карелии (+18%). «Аэрофлот» подтверждает тенденцию: спрос на перелеты по маршрутам Санкт-Петербург–Архангельск вырос на 92%, Москва–Иркутск — на 25%, Москва–Мурманск — на 9%. В топ-10 популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Зеленоградск, Кисловодск и Сириус. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах осталась на уровне прошлого года — 5 700 рублей.