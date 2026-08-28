Две трети иркутян сталкивались с киберугрозами

Кибератаки уже затронули 66% жителей Иркутска: 38% рассказали, что их аккаунты в сети взламывали, а 28% — даже фиксировали случаи утечки своих данных. Такие результаты получила СберСтрахование в ходе исследования.

Это один из наиболее высоких показателей среди городов. Чаще с подобными ситуациями сталкивались только жители Кемерово (71%), Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка (по 67%).

Исследование показало, что на доверие россиян влияет то, как относятся к вопросам кибербезопасности компании, которым они передают информацию о себе. Более половины участников опроса (54%) отметили, что взлом сервиса, утечка данных или длительный сбой в его работе снизят их доверие к бизнесу.

На этом фоне уровень защиты информационных систем становится для россиян одним из значимых факторов при выборе услуг. 67% респондентов отметили, что сведения о защите ИТ-систем компании напрямую влияют на их решение пользоваться её услугами. Ещё 16% обращают на это внимание, только когда речь идёт о важных сервисах — финансовых и медицинских, а 12% — если компания запрашивает персональные данные. При этом 62% опрошенных готовы платить больше за товары и услуги, если уверены, что бизнес уделяет повышенное внимание цифровой устойчивости.

«Наше исследование показывает, что для людей важно не только то, насколько хорошо компания защищена от кибератак, но и то, как она действует, если хакерам всё же удалось обойти защиту. 66% россиян считают, что бизнесу необходимо как можно скорее восстановить работу сервисов, 18% ждут усиления защиты информационных систем. Ещё 17% хотят, чтобы клиентов оперативно уведомили о произошедшем и объяснили, какие данные могли быть затронуты, а 16% — чтобы компания открыто сообщала об устранении последствий. Полностью исключить риск взлома невозможно, и страхование помогает бизнесу заранее обеспечить ресурсы для оперативного реагирования», — Владимир Шилин, исполнительный директор направления корпоративного страхования СберСтрахования.

«Сегодня кибератаки развиваются очень быстро — буквально за секунды, а ущерб может быть нанесён в течение нескольких часов. На этом фоне вопросы цифровой безопасности становятся всё более важными и для бизнеса, и для его клиентов: от того, насколько надёжно компания защищает информацию, во многом зависит доверие к ней. Поэтому сейчас недостаточно просто реагировать на уже произошедшие инциденты — важно заранее оценивать риски и иметь план действий на случай кибератаки. В этом помогают программы киберстрахования. Они дают бизнесу дополнительные ресурсы для защиты и восстановления, если предотвратить инцидент всё же не удалось, а также могут покрывать привлечение специалистов по информационной безопасности, чтобы помочь как можно быстрее остановить развитие кибератаки», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.