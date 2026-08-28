Снова в школу: в СберБанк Онлайн появилась витрина школьных товаров и сервисов для родителей

Ко Дню знаний Сбер запустил в мобильном приложении специальную витрину для родителей школьников и студентов. Она объединила предложения сервисов Сбера и его партнёров, которые пригодятся при подготовке к школе и в течение учебного года. Здесь же собрана информация о дополнительных занятиях, медицинских справках и образовательном кредите. Найти витрину «Снова в школу» можно в разделе «Для жизни» приложения СберБанк Онлайн.

Подготовиться к школе помогут подборки канцтоваров и одежды от Мегамаркета и сервиса доставки Купер, а перекусы между кружками и секциями можно заказать в Самокате. На витрине также собраны предложения для дополнительного образования: онлайн-курсы, занятия с репетиторами и программы подготовки к экзаменам от Фоксфорда и Алгоритмики.

Фоксфорд предлагает скидки до 45% на отдельные образовательные программы — подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, занятия с репетиторами, изучение иностранных языков и домашнюю школу.

На ИТ-курсы Фоксфорда и Алгоритмики действуют скидки до 35%. Родители могут подобрать ребёнку программу по возрасту и интересам — от компьютерной грамотности и визуального программирования до Python, создания игр, сайтов и графического дизайна. Кроме этого, к началу учебного года Фоксфорд и Алгоритмика совместно со Сбером запустили бесплатный курс c ГигаЧатом по работе с искусственным интеллектом для учеников 5–11 классов. Школьники научатся использовать нейросети в учёбе и творчестве: составлять промпты, разбирать сложные темы, искать информацию, создавать сайты и собственных ИИ-ассистентов. Для взрослых Нетология подготовила бесплатный марафон по работе с ГигаЧатом в повседневных задачах.

Отдельная часть витрины посвящена отдыху после занятий и совместному досугу. Для школьного кинопоказа собраны фильмы по возрасту, которые можно посмотреть с друзьями и одноклассниками, в том числе «Ритмы мечты» и «Лёд-3». На Afisha.ru родители могут выбрать спектакли, мультфильмы и шоу для всей семьи или класса — например, «Русалочку», «Малахитовую шкатулку» и «Лунтик. Обратная сторона Луны». Онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный сервис Звук дополнили подборку образовательным и развлекательным контентом для школьников, а для занятий дома и отдыха пользователи могут приобрести интеллектуальную колонку Сбер. Студенты могут воспользоваться предложением от Ситидрайва — в сервисе доступна скидка до 50% на две поездки, до 250 рублей.

Отдельный блок витрины посвящён семейным сервисам.

«Друзья на карте» помогает родителям бесплатно видеть местоположение ребёнка, заряд его телефона и маршруты за день. Можно также настроить уведомления и узнавать, когда ребёнок пришёл домой или добрался до школы либо секции.

Здесь же представлены предложения по детской СберКарте и Совместному платёжному счёту. До конца сентября за покупки в категориях «Одежда и обувь», «Книги» и «Канцелярские товары» по Детской СберКарте можно вернуть до 50% бонусами Спасибо. Если карта у ребёнка уже есть, родителям достаточно открыть Совместный платёжный счёт или предоставить доступ к действующему счёту супругу либо супруге — кешбэк начнёт начисляться автоматически. Если карты ещё нет, её можно бесплатно оформить ребёнку от 6 до 13 лет в СберБанк Онлайн или отделении банка. До конца сентября семья может получить до 4000 бонусов Спасибо.

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