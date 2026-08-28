Иркутская область готовит заявку на создание межвузовского кампуса

Правительство Иркутской области совместно с тремя ведущими вузами подготовило заявку на участие в федеральном проекте по созданию сети современных кампусов. Концепция, которую уже высоко оценили в Министерстве науки и высшего образования, предусматривает строительство гостиницы для студентов, учебно-лабораторного корпуса с технопарком и многофункционального спортивного комплекса. Вопросы создания кампуса, а также подготовки к 100-летию Иркутского политеха и Байкальского государственного университета обсуждались с заместителем министра Еленой Грудининой во время ее визита в регион.

«Было приятно услышать высокую оценку разработанной концепции кампуса и получить слова поддержки. Команда Иркутской области готова приложить все усилия к тому, чтобы в Иркутске, который неслучайно называют студенческим городом, появилось пространство, где будут созданы все условия для подготовки будущих специалистов, необходимых экономике региона», — пишет губернатор Игорь Кобзев в МАКС.

Заявка направлена в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». В рамках визита замминистра осмотрела объекты высшей школы и территорию под строительство кампуса. Также регион планирует создать организационный комитет по подготовке к 100-летиям вузов и заключить с Минобрнауки соглашение о модернизации инфраструктуры старейших университетов Иркутской области.